В Петербурге трое раненых при нападении в «О’кей» оказались в реанимации

Женщина в тяжелом состоянии — у нее повреждена грудная клетка. Второй пострадавший мужчина находится в нормальном состоянии — у него легкой степени повреждения кисти и порезы над ключицей. Как подчеркнул Мануковский, пациента уже могут отправить домой.