В Петербурге трое раненых при нападении в «О’кей» оказались в реанимации

«Мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелое [состояние]… находится в отделении реанимации… одна женщина также переведена в отделение реанимации, состояние стабильное, средней степени тяжести. Одна женщина еще находится в реанимации… состояние ее тоже расценивается как средней степени тяжести», — сказал он.
Всего, как отметил Лисовец, пострадали шесть человек, нападавшего и еще двоих раненых — мужчину и женщину — доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
У нападавшего колото-резаные ранения кистей и ушиб головы легкой степени, он находится в остром психозе, уточнил директор НИИ скорой помощи Вадим Мануковский. По данным анализов, алкоголя в моче не было обнаружено, однако все остальные результаты связаны с токсикологией.
Женщина в тяжелом состоянии — у нее повреждена грудная клетка. Второй пострадавший мужчина находится в нормальном состоянии — у него легкой степени повреждения кисти и порезы над ключицей. Как подчеркнул Мануковский, пациента уже могут отправить домой.
Нападение произошло днем 25 октября в гипермаркете на проспекте Космонавтов. Подозреваемый был вооружен двумя ножами. Его задержали на месте.
По данным телеграм-канала Shot, нападавшего удалось скрутить одному из покупателей магазина. В материале говорится, что злоумышленник был под наркотиками, при задержании заявил, что ненавидит людей.