В Ростовской области в ДТП пострадали шесть человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы при столкновении двух автомобилей в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«В результате ДТП оба водителя и пассажиры автомобиля “Фольксваген Поло” 2002, 2007, 2008 и 2014 года рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.
Авария произошла вечером в пятницу на автодороге «Ростов-Азов» в Азовском районе. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo при обгоне на участке, где выполнять подобный маневр запрещено, столкнулся автомобилем Mercedes-Benz.