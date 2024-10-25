В Ростовской области в ДТП пострадали шесть человек

«В результате ДТП оба водителя и пассажиры автомобиля “Фольксваген Поло” 2002, 2007, 2008 и 2014 года рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.