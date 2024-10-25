Под Ростовом в ДТП пострадали шесть парней

В Азовском районе в ДТП с легковушками получили травмы шесть молодых парней. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло на трассе «Ростов — Азов» вечером 25 октября.
По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался в районе поселка Овощного. Парень решил обогнать проезжающие машины. Во время маневра транспорт врезался в «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 32-летний водитель. От сильного удара машину смяло, как бумажный лист.
В результате аварии пострадали водители авто и четверо подростков 22, 17, 16 и 15 лет.