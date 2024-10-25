Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом в ДТП пострадали шесть парней

В Азовском районе водитель «Фольксвагена Поло» при обгоне столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц».

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе в ДТП с легковушками получили травмы шесть молодых парней. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло на трассе «Ростов — Азов» вечером 25 октября.

По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался в районе поселка Овощного. Парень решил обогнать проезжающие машины. Во время маневра транспорт врезался в «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 32-летний водитель. От сильного удара машину смяло, как бумажный лист.

В результате аварии пострадали водители авто и четверо подростков 22, 17, 16 и 15 лет.