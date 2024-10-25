Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России

Также у подсудимых в пользу государства конфискованы денежные средства и имущество. Так, у Пузыревского конфискованы, в частности, около 268 миллионов рублей, часы Audemars Piguet, а также два автомобиля BMW, Porsche, УАЗ, два автомобиля Mitsubishi и один Subaru.