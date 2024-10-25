Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России

Артем Заец и Алексей Малоземов признаны виновными по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров — по части 2 статьи 187 УК РФ, а также по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).
«Суд постановил по совокупности преступлений… назначить Пузыревскому окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Хансвяров по совокупности преступлений приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии. Малоземову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, Заец получил четыре года и шесть месяцев колонии.
Также у подсудимых в пользу государства конфискованы денежные средства и имущество. Так, у Пузыревского конфискованы, в частности, около 268 миллионов рублей, часы Audemars Piguet, а также два автомобиля BMW, Porsche, УАЗ, два автомобиля Mitsubishi и один Subaru.
Тверской суд Москвы в январе 2022 года отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, в том числе Пузыревского, Хансвярова, Малоземова и Заеца.
Как ранее сообщали в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
При этом основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.