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Четырем участникам хакерской группировки REvil вынесли приговор в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в пятницу приговорил четырех участников группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, к лишению свободы на срок от четырех с половиной до шести лет, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

Источник: © РИА Новости

Артем Заец и Алексей Малоземов признаны виновными по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров — по части 2 статьи 187 УК РФ, а также по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

«Суд постановил по совокупности преступлений… назначить Пузыревскому окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, Хансвяров по совокупности преступлений приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии. Малоземову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, Заец получил четыре года и шесть месяцев колонии.

Также у подсудимых в пользу государства конфискованы денежные средства и имущество. Так, у Пузыревского конфискованы, в частности, около 268 миллионов рублей, часы Audemars Piguet, а также два автомобиля BMW, Porsche, УАЗ, два автомобиля Mitsubishi и один Subaru.

Тверской суд Москвы в январе 2022 года отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, в том числе Пузыревского, Хансвярова, Малоземова и Заеца.

Как ранее сообщали в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.

При этом основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование.