Российская пенсионерка отдала мошенникам сбережения в долларах и евро

В качестве решения проблемы мошенники предложили задекларировать иностранную валюту. Они заверили, что для этого женщине даже не нужно выходить из дома и отправили к ней курьера под видом сотрудника спецслужб. Пенсионерка встретила посредника у подъезда и вручила ему пакет с $7000, €3000 и 78 тыс. рублей. Когда незнакомец уехал, обманутая женщина решила обратиться в полицию.