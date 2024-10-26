Суд приговорил четырех хакеров группировки REvil к лишению свободы

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил четырех членов хакерской группировки REvil к лишению свободы на срок от 4,5 до 6 лет, пишет агентство РИА Новости.
Артема Заеца и Алексея Малоземова признали виновными в неправомерном обороте средств платежей, а Даниила Пузыревского и Руслана Хансвярова — в создании, использовании и последующем распространении вредоносных комьютерных программ. При этом у фигурантов дела конфисковали в пользу государства деньги и имущество. Так, у Даниила Пузыревского забрали примерно 268 млн рублей, часы и 7 машин.
REvil известна на Западе за счет обвинений в крупной хакерской атаке на компании США. В 2022 году в России пресекли деятельность группировки. Ее участники действовали в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Они похищали средства при помощи вредоносного программного обеспечения.