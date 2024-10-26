Суд приговорил четырех хакеров группировки REvil к лишению свободы

Артема Заеца и Алексея Малоземова признали виновными в неправомерном обороте средств платежей, а Даниила Пузыревского и Руслана Хансвярова — в создании, использовании и последующем распространении вредоносных комьютерных программ. При этом у фигурантов дела конфисковали в пользу государства деньги и имущество. Так, у Даниила Пузыревского забрали примерно 268 млн рублей, часы и 7 машин.