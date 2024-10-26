В Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы

Также сообщалось, что воздушную тревогу объявили еще в 11 регионах Украины, включая Киевскую область. Тревога распространилась также на Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, а также Николаевскую и Одесскую области.