В Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы

В Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошли сильные взрывы на фоне объявления воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как следует из данных, опубликованных на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области и части Запорожской области, управляемой ВСУ.
Также сообщалось, что воздушную тревогу объявили еще в 11 регионах Украины, включая Киевскую область. Тревога распространилась также на Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, а также Николаевскую и Одесскую области.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины с боеприпасами в Сумской области.