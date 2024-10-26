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В Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы

Воздушную тревогу объявили в 12 регионах Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошли сильные взрывы на фоне объявления воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как следует из данных, опубликованных на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области и части Запорожской области, управляемой ВСУ.

Также сообщалось, что воздушную тревогу объявили еще в 11 регионах Украины, включая Киевскую область. Тревога распространилась также на Житомирскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, а также Николаевскую и Одесскую области.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины с боеприпасами в Сумской области.