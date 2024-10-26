Что произошло в Иркутске в ночь на 26 октября 2024: последние новости

Глава Следкома поручил завести уголовное дело об избиении школьника в Иркутске.
В сети распространилось видео, где один школьник избивает другого прямо на детской площадке. Правоохранители нашли участников конфликта, сейчас пытаются разобраться в причинах произошедшего.
Жительница Братска получила в наследство от мужа квартиру в Подмосковье и долги.
Вместе с квартирой она получила долгов на сумму более 1,7 миллиона рублей. Ей пришлось отдать деньги, чтобы на недвижимость не наложили арест.
Нетрезвая водитель врезалась в два авто на парковке в Ангарске.
Женщина на японской иномарке въехала в два припаркованных автомобиля. Правоохранители выяснили, что она была без прав, а ко всему прочему еще и пьяна. К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот владельцам авто причинен материальный ущерб.