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Что произошло в Иркутске в ночь на 26 октября 2024: последние новости

Глава Следкома поручил завести уголовное дело об избиении школьника в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома поручил завести уголовное дело об избиении школьника в Иркутске.

В сети распространилось видео, где один школьник избивает другого прямо на детской площадке. Правоохранители нашли участников конфликта, сейчас пытаются разобраться в причинах произошедшего.

Жительница Братска получила в наследство от мужа квартиру в Подмосковье и долги.

Вместе с квартирой она получила долгов на сумму более 1,7 миллиона рублей. Ей пришлось отдать деньги, чтобы на недвижимость не наложили арест.

Нетрезвая водитель врезалась в два авто на парковке в Ангарске.

Женщина на японской иномарке въехала в два припаркованных автомобиля. Правоохранители выяснили, что она была без прав, а ко всему прочему еще и пьяна. К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот владельцам авто причинен материальный ущерб.