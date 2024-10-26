Мещанский суд Москвы заключил под стражу женщину по делу о госизмене

В Москве Мещанский суд заключил под стражу женщину по делу о государственной измене. Об этом следует из опубликованных в электронной базе суда данных.
25 октября суд удовлетворил ходатайство обвинения об аресте гражданки Конфоркиной Е. И. по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).
Отмечается, что женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Управлении ФСБ России по Хабаровскому краю сообщали, что региональный суд назначил 12,5 лет колонии строгого режима жителю Комсомольска-на-Амуре по обвинению в госизмене в форме шпионажа в пользу Киева.
До этого стало известно, что в Коми мужчину осудили на 15 лет в колонии строгого режима за то, что он дал клятву Украине и хотел присоединиться к украинской армии.