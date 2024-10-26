В ФРГ более 4 тысяч человек покинули дома из-за бомбы Второй мировой войны

Около 4 350 жителей были вынуждены эвакуироваться из своих домов в Эркеленце (входит в административный округ Кёльна) из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, которая не детонировала. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Взрывоопасный предмет был найден во время проведения реконструкции подземных коммуникаций. Вес бомбы составляет более одной тонны, и она снабжена двумя детонаторами. Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств обследовали место нахождения снаряда. В центре города движение транспорта приостановлено.
Согласно информации от местных органов, жители в радиусе 400 метров обязаны быть эвакуированы в безопасные зоны.
«Второй детонатор бомбы сильно поврежден и не может быть обезврежен. По этой причине бомба будет вывезена из центра города и взорвана контролируемым образом на оцепленной территории», — заявили представители муниципалитета.
Ранее предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили при реконструкции тротуара на 5-й улице Ямского поля в Москве. Правоохранители перекрыли движение автомобилей на данном участке дороги.