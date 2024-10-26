Экс-замглавкома МВД Долгих обвинили в отмывании денег и имущества

Согласно документам, Долгих был арестован 16 ноября 2022 года. В тот же день ему были предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). 2 апреля 2024 года ему выдвинули новое обвинение, касающееся пунктов «а» и «б» части 4 статьи 174.1 и всё той же части 6 статьи 290 УК РФ.