Экс-замглавкома МВД Долгих обвинили в отмывании денег и имущества

Бывшего замначальника управления по строительству и расквартированию в главном командовании внутренних войск МВД России Игоря Долгих обвинили в отмывании денежных средств и других активов. Эти данные подтверждаются судебными документами, имеющимися в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Долгих был арестован 16 ноября 2022 года. В тот же день ему были предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). 2 апреля 2024 года ему выдвинули новое обвинение, касающееся пунктов «а» и «б» части 4 статьи 174.1 и всё той же части 6 статьи 290 УК РФ.
Уголовный кодекс Российской Федерации описывает эти статьи как запрет на проведение операций с деньгами или имуществом, полученными в результате преступной деятельности, осуществленной организованной группой в значительных масштабах.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан заместитель председателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин, его обвиняют в получении взятки в 2,5 млн рублей. Как полагает следствие, незаконное денежное вознаграждение Ягудин получил 23 октября.