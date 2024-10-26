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В Хабаровске частично обрушилась крыша горящей гостиницы

Пожарные спасли пять человек.

Источник: МЧС РФ

Крыша горящей трехэтажной гостиницы в Хабаровске частично обрушилась, пожар локализован на 500 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что из-за частичного обрушения кровли осложняется тушение возгорания.

По данным ведомства, пожарные спасли пять человек, шесть вышли из здания самостоятельно.

«Трем постояльцам потребовалась госпитализация», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Прибайкалье горела крыша гаража для грузового транспорта. Уточнялось, что огонь распространялся на площади 576 квадратных метров.

До этого пресс-служба МЧС России сообщала, что крупное возгорание ликвидировали на строящемся предприятии под Калининградом.

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