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Остался без денег после просьбы о помощи житель Хабаровского края

Женщина сняла 38 тысяч рублей с чужой карты.

Источник: Комсомольская правда

В конце сентября в Амурском районе произошел случай кражи с банковской карты. Мужчина лишился 38 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина находился в офисе банка. У него не получилось снять деньги с карты. Он попросил женщину рядом помочь, продиктовав ей свой пин-код. Она сняла деньги и передала их ему.

«После этого женщина проводила мужчину до такси и заметила, что он уронил свою карту у входа в банк. Она вернулась и подняла карту. Затем сняла с нее 38 тысяч рублей и потратила их на личные нужды», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.

Женщина признала свою вину и возместила ущерб. Ей назначили подписку о невыезде. Дело о краже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.