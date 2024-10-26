Остался без денег после просьбы о помощи житель Хабаровского края

«После этого женщина проводила мужчину до такси и заметила, что он уронил свою карту у входа в банк. Она вернулась и подняла карту. Затем сняла с нее 38 тысяч рублей и потратила их на личные нужды», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.