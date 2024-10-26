Остался без денег после просьбы о помощи житель Хабаровского края

В конце сентября в Амурском районе произошел случай кражи с банковской карты. Мужчина лишился 38 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина находился в офисе банка. У него не получилось снять деньги с карты. Он попросил женщину рядом помочь, продиктовав ей свой пин-код. Она сняла деньги и передала их ему.
«После этого женщина проводила мужчину до такси и заметила, что он уронил свою карту у входа в банк. Она вернулась и подняла карту. Затем сняла с нее 38 тысяч рублей и потратила их на личные нужды», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.
Женщина признала свою вину и возместила ущерб. Ей назначили подписку о невыезде. Дело о краже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.