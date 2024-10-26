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Трупы тигрёнка и медведя обнаружили в Хабаровском крае

Правоохранительные органы проводят расследование.

Источник: Freepik

За прошедшую неделю управлением охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края зарегистрированы три конфликтные ситуации с участием диких животных, сообщает ИА AmurMedia.

22 октября туша гималайского медведя обнаружена на обочине автотрассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в двух километрах от с. Елабуга Хабаровского муниципального района. Труп утилизирован.

В этот же день были обнаружены останки амурского тигренка на 198-м км автотрассы Хабаровск — Лидога — Ванино в Нанайском муниципальном районе, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия.

Проводится расследование ОМВД России по Нанайскому району. Информация передана в Росприроднадзор.

24 октября обнаружены следы тигрицы с тигренком на участке возле дома № 68 СНТ «Новая троя», расположенного у с. Новотроицкое Хабаровского муниципального района.

В управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края напоминают, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.

флора и фауна