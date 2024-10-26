Омский суперфуд: ученые ОмГАУ скрестили культурную пшеницу с дикими видами из Африки

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа анонсировал необычное ноу-хау. Скоро на прилавках омских магазинов появится хлеб из фиолетовой пшеницы. Его будет изготавливать АО «Сибхлеб».
«Хлеб из такой пшеницы очень полезен, так как он содержит антоцианы — натуральные антиоксиданты, придающие зерну насыщенный цвет и способствующие укреплению иммунной системы человека. Благодаря высокой питательной ценности, хлеб идеально подходит для здорового рациона», — рассказал Николай Дрофа.
Фиолетовая пшеница —результат научных разработок Омского ГАУ. В 2021 году университет выиграл грант Правительства РФ в размере 90 млн рублей для поддержки научных исследований по повышению пищевой ценности пшеницы. Ученые Омского ГАУ задались целью вернуть зерну полезные свойства, утраченные в процессе «окультуривания».
В привычных нам продуктах антоцианы содержатся в ягодах и фруктах фиолетового и черного цвета. Как удалось «привить» их пшенице? Ученые уверяют — исключительно методами традиционной селекции, без всяких генномодифицирующих технологий. В коллекции вуза собран уникальный генофонд — около двухсот видов стародавних и диких сортов зерновых. Этот богатейший потенциал был использован в научных разработках. Фиолетовую пшеницу ученые Омского ГАУ получили в результате скрещивания культурного вида с дикими видами из Африки.
Как добавили в правительстве, суперполезный хлеб планируется поставлять не только в федеральные и региональные торговые сети, но и в бюджетные учреждения Омской области.