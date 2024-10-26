Омский суперфуд: ученые ОмГАУ скрестили культурную пшеницу с дикими видами из Африки

В привычных нам продуктах антоцианы содержатся в ягодах и фруктах фиолетового и черного цвета. Как удалось «привить» их пшенице? Ученые уверяют — исключительно методами традиционной селекции, без всяких генномодифицирующих технологий. В коллекции вуза собран уникальный генофонд — около двухсот видов стародавних и диких сортов зерновых. Этот богатейший потенциал был использован в научных разработках. Фиолетовую пшеницу ученые Омского ГАУ получили в результате скрещивания культурного вида с дикими видами из Африки.