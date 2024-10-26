Концерт Сергея Лазарева, спектакль с Мариной Александровой: богатая афиша Иркутска на ноябрь 2024

Афиша Иркутска на ноябрь 2024 показывает: в ноябре отдыхать некогда, по крайней мере учреждениям культуры. Нужно сделать все и сразу: подготовить праздничные концерты, ведь до декабря рукой подать, отыграть премьеры этого месяца, съездить на гастроли, открыть новые выставки. И много чего еще — только успевай работать. А нам, зрителям, это на руку. Мы можем выбирать, куда пойти в первую очередь. Так какой же он, культурный маршрут ноября? Пройдемся по ключевым событиям.
АФИША ИРКУТСКА НА НОЯБРЬ 2024: ТЕАТРЫ.
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница».
Сама актриса и ее неординарное чувство юмора — это главные герои спектакля «Раневская. Одинокая насмешница». 1 ноября в 19:00 в ДК «Орбита» можно будет увидеть, какую роль играет юмор в жизни человека, как за искрометными шутками он может скрывать душевные раны. Пожалуй, и по цене эта постановка, которая с аншлагами проходит на сцене Санкт-Петербургского академического театра комедии, не слишком больно ударит по кошельку.
Билеты можно купить за 1500 рублей.
«Капитанская дочка. Взгляд».
Вспоминайте школьную программу! Маша, Гринев и Швабрин в исполнении артистов Иркутского драматического театра предстанут перед зрителями в спектакле «Капитанская дочка. Взгляд». «Герои поведают нам о своих переживаниях, о своем видении пугачевского восстания, о том, что происходит в их молодых сердцах в это тревожное время», — так характеризуют постановку в театре.
Премьера состоится 10 ноября на камерной сцене, начало в 18:30. Билеты можно приобрести за 1000 рублей, если, конечно, повезет. Зал камерной сцены рассчитан всего на 100 человек.
Спектакль «Варшавская мелодия».
Еще один сюрприз, который преподносит нам афиша Иркутска на ноябрь 2024 — Антон Васильев и Марина Александрова впервые вместе на одной сцене — в спектакле «Варшавская мелодия». В нашем городе его покажут 11 и 12 ноября на сцене Иркутского академического театра имени Охлопкова. Судя по рецензиям, зрителей ждет непростая история любви длиной в два десятилетия. Вопрос -каким будет выбор героев между долгом и чувством?
Цена билетов — от 3700 до 6500 рублей.
Экскурсия в «Аистенке».
Редкая возможность — заглянуть за кулисы — представится маленьким посетителям театра кукол «Аистенок» 2 и 3 ноября. Для юных иркутян и их родителей — экскурсия по таинственным закоулкам театра. Разрешат посетить художественно-бутафорский, швейный, реквизиторский и конструкторский цеха, будет возможность заглянуть в театральную яму и радиорубку, а еще познакомят с различными видами театральных кукол: перчаточными и тростевыми, планшетками и марионетками.
Все это удовольствие — за 300 рублей «с носа». На каждую экскурсию продается всего по 30 билетов.
АФИША ИРКУТСКА НА НОЯБРЬ 2024: ВЫСТАВКИ.
Мой учитель Леонардо.
Вам знаком нонконформизм в искусстве? Если нет — самое время погрузиться в новое направление. В Галерее сибирского искусства на улице Карла Маркса, 23 открыта выставка одного из главных художников-нонконформистов страны Анатолия Зверева. Его еще называют легендой художественной жизни Москвы второй половины XX века. В Иркутске работы Зверева представлены впервые, между тем его произведения хранятся в крупнейших музеях мира и частных коллекциях.
Билеты на выставку «Мой учитель Леонардо» стоят от 200 до 500 рублей, в зависимости от наличия льгот и возраста посетителей. Действует «Пушкинская карта».
Узорное ткачество.
Афиша Иркутска на ноябрь 2024 удивляет. Русская народная чудо-техника — узорное ткачество на кроснах — в центре внимания на выставке в «Музейной студии» Иркутского краеведческого музея на улице Карла Маркса, 13. Организатор -учебно-творческая мастерская Союза мастеров народного искусства «Оникс». Помимо, собственно, творческих работ, здесь же можно увидеть и станок «Кросна Иркутская», разработанный на основе деревянных станков старожилов Приангарья.
Вот уж действительно редкость! А если повезет, получится попробовать себя в роли начинающего ткача.
Цена билетов — от 50 до 250 рублей.
Счастье есть!
Сомневаетесь? Тогда вам прямая дорога на выставку дизайна с таким названием в главном здании Иркутского художественного музея — улица Ленина, 5. В экспозиции более 150 работ дизайнеров из Иркутска, Новосибирска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека, Алматы и Улан-Батора, а также произведения студентов из Китая. Многие экспонаты нестандартные. Где еще вы видели девушку с козой за пазухой или девушку-носорога в платке а-ля яичница.
Попасть на выставку можно по входным билетам в музей, заплатив от 70 до 300 рублей. Обратите внимание: по понедельникам здесь выходной.
АФИША ИРКУТСКА НА НОЯБРЬ 2024: КОНЦЕРТЫ.
Органный зал.
От классики до рока — такой музыкальный микст приготовлен для посетителей концерта ансамбля «Байкал-квартет», который выступит вместе с органистом Дечебалом Григоруцэ. 8 ноября в Органном зале прозвучат новинки от современных композиторов России и зарубежья, популярные народные произведения ирок-композиции в уникальной аранжировке.
Стоимость — от 500 до 650 рублей.
Концерт Александра Маршала.
Александр Маршал исполнит в Иркутске лирические и патриотические композиции на концерте «Рок и лирика». Выступление состоится 24 ноября во дворце спорта «Труд», начало в 19:00. Тем, кто хочет услышать такие песни, как «Белый пепел», «Ливень», «Погоди, постой», «Отпускаю», «Невеста», потребуется как минимум 1500 рублей — столько стоят билеты в удаленных от стены секторах.
Максимальная цена билетов на лучшие места — 4500 рублей.
Александр Маршал выступит в Иркутске 24 ноября. Иван МАКЕЕВ.
Концерт Сергея Лазарева.
«Я не боюсь» — так назвал свой концерт Сергей Лазарев. А действительно, чего боятся. Разве только того, что билеты стоимостью от 2000 до 6500 рублей не раскупят. И то вряд ли. Можно еще боятся, что в день концерта — 25 ноября — будет слишком морозно, но публика согреет теплом. Зрителей, пришедших во дворец спорта «Труд» в 18:30, ждут масштабные декорации, танцевальные постановки, красочные костюмы и спецэффекты, а главное — любимые хиты.
Афиша Иркутска на ноябрь 2024 настолько разнообразна, что теперь главное найти время, чтобы посетить все самое интересное!
Концерт Сергея Лазарева состоится в Иркутске 25 ноября Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Сохраняем историю судоходства вместе.
Вы можете внести свой вклад в формирование музейной экспозиции. Ледокол «Ангара» ждет дарителей, готовых способствовать сохранению истории самого корабля и судоходства в Иркутской области. «Если у вас в семье сохранились подходящие по тематике предметы, — приносите в музей. Это могут быть судовые навигационные приборы, предметы быта моряков и личные вещи, морская форма и одежда, документы, радио- и телеграммы, награды и грамоты, предметы интерьера, использовавшиеся на судах, судовая специализированная литература», — говорят в музее. Раритеты желательно принести до 30 ноября 2024 года.