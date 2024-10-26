Концерт Сергея Лазарева, спектакль с Мариной Александровой: богатая афиша Иркутска на ноябрь 2024

Афиша Иркутска на ноябрь 2024 показывает: в ноябре отдыхать некогда, по крайней мере учреждениям культуры. Нужно сделать все и сразу: подготовить праздничные концерты, ведь до декабря рукой подать, отыграть премьеры этого месяца, съездить на гастроли, открыть новые выставки. И много чего еще — только успевай работать. А нам, зрителям, это на руку. Мы можем выбирать, куда пойти в первую очередь. Так какой же он, культурный маршрут ноября? Пройдемся по ключевым событиям.