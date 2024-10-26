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Суд арестовал денежные средства экс-главы «Пластик Лоджик»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Суд наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина в рамках расследования его уголовного дела о растрате, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Наложен арест на все денежные средства Галкина Б. Ю., в связи с чем он лишен материальной возможности покинуть страну», — сказано в документах.

В пятницу в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что Галкин причастен к хищению 13 миллиардов рублей, выделенных Роснано на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

В ведомстве подчеркнули, что ООО «Пластик Лоджик» учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Несмотря на отсутствие у ООО «Пластик Лоджик» производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010—2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО «Роснано» переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.

Мещанский суд Москвы в июне арестовал Галкина по обвинению в растрате.