Суд арестовал денежные средства экс-главы «Пластик Лоджик»

В ведомстве подчеркнули, что ООО «Пластик Лоджик» учреждено Роснано в 2010 году для реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Несмотря на отсутствие у ООО «Пластик Лоджик» производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010—2020 годов на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО «Роснано» переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета РФ, сообщали в ФСБ.