Оставил плиту без присмотра: в Приморье из-за пожара пострадал 52-летний мужчина

В Лесозаводске в ночь на 26 октября произошел в частном доме на улице Партизанская. Из-за огня пострадал один человек, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.
После тревожного сообщения о возгорании пожарные прибыли к месту ЧП через четыре минуты, к этому моменту дом горел изнутри. Из-за огня пострадал 52-летний мужчина, погибших нет. Пламя повредило около 15 квадратных метров здания.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, причиной пожара стало то, что мужчина оставил газовую плиту без присмотра.
Спасатели напоминают приморцам, что нельзя оставлять без присмотра работающую технику, а также советуют установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.