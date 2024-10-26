Подросток в Петербурге попал в реанимацию после того, как покурил вейп

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию после того, как покурил вейп. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
По словам собеседника телеканала, после курения подросток почувствовал себя плохо. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с ингаляционным отравлением.
Ранее стало известно, что почти всем пациентам с болезнью EVALI, которая возникает из-за курения вейпов и электронных сигарет, требуется госпитализация.
До этого Министерство здравоохранения РФ предупредило о растущем количестве случаев заболевания EVALI, связанного с использованием вейпов и электронных сигарет.