JP: более 100 истребителей ВВС Израиля принимали участие в атаке на Иран

Израиль во время атаки на Иран задействовал более сотни самолетов. Об этом пишет Jerusalem Post.
Как сообщает источник, в операции, направленной против объектов в Иране, участвовало свыше ста воздушных судов, среди которых были современные истребители-невидимки F-35.
В ночь на субботу представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о нанесении ударов по военным объектам в Иране. Эта атака стала ответной мерой на удары, произошедшие 1 октября и повлиявшие на безопасность Израиля. По данным, предоставленным по каналам CBS от неназванного источника, израильские силы наносили удары исключительно по военной инфраструктуре.
Ранее Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах государства на фоне атаки израильских войск на Иран. Приостановка авиасообщения будет действовать до дальнейшего уведомления.