JP: более 100 истребителей ВВС Израиля принимали участие в атаке на Иран

В ночь на субботу представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о нанесении ударов по военным объектам в Иране. Эта атака стала ответной мерой на удары, произошедшие 1 октября и повлиявшие на безопасность Израиля. По данным, предоставленным по каналам CBS от неназванного источника, израильские силы наносили удары исключительно по военной инфраструктуре.