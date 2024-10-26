Детский сад чуть не затопило кипятком во Владивостоке

Напоминаем, отопительный сезон во Владивостоке официально уже начался: с 18 октября началось подключение к системе теплоснабжения социальных учреждений, с 24 октября -жилого фонда. Но на деле отопление дали не всем, в том числе не всем образовательным учреждениям, и порядка 800 адресов остаются без горячей воды. Больше всего адресов без ГВС — в Первомайском и Ленинском районах.