Детский сад чуть не затопило кипятком во Владивостоке

Крупный порыв произошёл около 17 часов 25 октября. Аварийная бригада устранила его, но за крупной аварией последовала серия более мелких порывов. Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, в отношении собственника этого участка сети горячего водоснабжения будут приняты меры.
Напоминаем, отопительный сезон во Владивостоке официально уже начался: с 18 октября началось подключение к системе теплоснабжения социальных учреждений, с 24 октября -жилого фонда. Но на деле отопление дали не всем, в том числе не всем образовательным учреждениям, и порядка 800 адресов остаются без горячей воды. Больше всего адресов без ГВС — в Первомайском и Ленинском районах.
Из-за серии порывов на Русской до 27.10.2024 приостановлены услуги горячего водоснабжения по следующим адресам:
Русская, 48, 50, 52, 54а, 56, 58, 58а, 60а, 62, 64, 66, 54, 60; Бородинская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 23/9; Кутузова, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 10, 3, 5.