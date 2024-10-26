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Детский сад чуть не затопило кипятком во Владивостоке

Накануне во Владивостоке произошла серия порывов на теплосетях в районе детского сада № 185 на улице Русской, прокуратура разбирается в ситуации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Крупный порыв произошёл около 17 часов 25 октября. Аварийная бригада устранила его, но за крупной аварией последовала серия более мелких порывов. Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, в отношении собственника этого участка сети горячего водоснабжения будут приняты меры.

Напоминаем, отопительный сезон во Владивостоке официально уже начался: с 18 октября началось подключение к системе теплоснабжения социальных учреждений, с 24 октября -жилого фонда. Но на деле отопление дали не всем, в том числе не всем образовательным учреждениям, и порядка 800 адресов остаются без горячей воды. Больше всего адресов без ГВС — в Первомайском и Ленинском районах.

Из-за серии порывов на Русской до 27.10.2024 приостановлены услуги горячего водоснабжения по следующим адресам:

Русская, 48, 50, 52, 54а, 56, 58, 58а, 60а, 62, 64, 66, 54, 60; Бородинская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 23/9; Кутузова, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 10, 3, 5.

ЖКХ