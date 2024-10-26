В челябинском Коркино, где была убита женщина, вспыхнул пожар

«Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца.