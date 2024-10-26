В челябинском Коркино, где была убита женщина, вспыхнул пожар

ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт — РИА Новости. Частный дом и автомобиль загорелись вечером в пятницу в Коркино Челябинской области, полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента, также к работе привлечены эксперты-криминалисты, отмечает полиция.
Местные СМИ сообщают, что, предварительно, дом и автомобиль принадлежат цыганской диаспоре.
В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоры.
Также в СК отмечали, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно “беспокоит местных жителей, но не решается”.