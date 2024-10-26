Несколько дней ищут убитую жительницу Атырау: девушка вела дневник

«В 22:03 18 октября мы переписывались с дочерью, она планировала поужинать, лечь спать. Впереди были выходные, и она хотела хорошо выспаться. На следующий день я все еще находилась в другом городе и утром позвонила дочери по видеосвязи. Телефон был недоступен. Это было необычно, так как Яна всегда заряжала телефон, и я могла позвонить ей в любое время, и она всегда отвечала. Я предположила, что она все еще спит, а зарядка на телефоне села. В течение дня она также не выходила на связь. К вечеру я попросила сестру сходить к нам домой. Она сказала, что во всех комнатах горел свет, а самой Яны не было дома. Верхняя одежда дочери висела в коридоре. Зарядка, наушники тоже были дома — она без этих вещей не уходила никогда. Полагаю, что общение с предполагаемым убийцей происходило в машине, поэтому она не надела куртку. 20 октября я вылетела в Атырау и сразу же пошла в полицию с заявлением о пропаже».