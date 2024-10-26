В городе Башкирии группа подростков осквернила Вечный огонь

Кроме того, весной в Стерлитамаке два школьника помочились на Вечный огонь. Мальчики, старшему из которых 10 лет, а младшему — девять, приехали к мемориалу на площади Победы на велосипедах, а спешившись, устроили непотребство на священном месте. Маленьких негодяев пытались поймать случайные прохожие, но мальчишки сумели скрыться. Их личности также установили.