В городе Башкирии группа подростков осквернила Вечный огонь

В Салавате группа подростков осквернила мемориальный комплекс «Вечный огонь». Трое школьников не реагировали на замечания взрослых и жгли подошвы своей обуви о пламя.
Очевидец начал снимать происходящее на видео. Тогда один из малолетних хулиганов сбежал.
Как сообщили в МВД, сотрудники отдела по городу Салават установили личности мальчиков. Ими оказались местные жители 12 и 15 лет. Полиции они объяснили, что таким образом пытались согреться в парке Победы. Один из ребят — 12-летний школьник уже состоит на профилактическом учете.
— В отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы, — прокомментировали в МВД. — Материалы проверки направят в следственные органы.
Отметим, что за последние месяцы в республике это не первый случай, когда молодые люди оскверняют мемориалы погибшим воинам. В сентябре в Учалах трое парней сломали газовый источник Вечного огня в местном парке культуры и отдыха, а в Нефтекамске двое молодых людей справили нужду на установленный на постамент бронетранспортер.
Против троих 20-летних учалинцев возбудили уголовное дело. Им предстоит ответить перед законом за повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Кроме того, весной в Стерлитамаке два школьника помочились на Вечный огонь. Мальчики, старшему из которых 10 лет, а младшему — девять, приехали к мемориалу на площади Победы на велосипедах, а спешившись, устроили непотребство на священном месте. Маленьких негодяев пытались поймать случайные прохожие, но мальчишки сумели скрыться. Их личности также установили.