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Под Челябинском 16-летний водитель ВАЗа сбил школьника на мотоцикле

Под Челябинском 16-летний водитель ВАЗа сбил школьника на мотоцикле, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних в Чебаркульском районе.

Оно произошло в деревне Звягино. Там 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении мотоциклом без регистрационного знака.

«В результате 15-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в отделе ГАИ МО МВД России «Чебаркульский».

Там призвали родителей, у которых имеются скутеры и мопеды для собственного пользования, не допускать свободного доступа к транспортным средствам детей, не достигших 16 лет и не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории.