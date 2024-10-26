Под Челябинском 16-летний водитель ВАЗа сбил школьника на мотоцикле

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних в Чебаркульском районе.
Оно произошло в деревне Звягино. Там 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении мотоциклом без регистрационного знака.
«В результате 15-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в отделе ГАИ МО МВД России «Чебаркульский».
Там призвали родителей, у которых имеются скутеры и мопеды для собственного пользования, не допускать свободного доступа к транспортным средствам детей, не достигших 16 лет и не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории.