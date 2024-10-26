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Более 40 кг мяса украли у фермера из Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпово полицейские задержали подозреваемого в краже 45 килограммов говядины.

Источник: НИА Красноярск

42-летний фермер из деревни Усть-Парная договорился о продаже мяса говядины двум жителям Хакассии. Вместе с еще одним 33-летним приятелем они приехали забить двух коров и быка.

Разделав животных и забрав мясо, клиенты рассчитались и уехали. После этого фермер заметил, что вырученная сумма не сходится с реальным объемом отпущенного мяса. Просмотрев видео с камер наблюдения, он заметил, как тот самый помощник грузит в машину еще невзвешенные части туш.

Фермер обратился в полицию. Стражи порядка установили личность мужчины. Он пытался убедить их, что случайно присвоил неучтённые 45 килограммов говядины на сумму около 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.