Пьяный житель Магнитогорска выпал с четвертого этажа и повис на газовой трубе

Сообщение о происшествии поступило в службу 03 от компании друзей, которые отмечали приближение выходных.
Изначально врачам передали информацию о том, что из застекленного балкона квартиры на четвертом этаже выпал мужчина.
«Долететь до земли не успел. Его нога попала между стеной дома и газовой трубой как раз над козырьком подъезда», — описали очевидцы.
Бригаде СМП потребовалась помощь спасателей. Те, прибыв к месту, отжали трубу, деблокировали ногу, помогли мужчине спуститься на козырек, а затем и вниз.
Пострадавшего, получившего в результате падения множественные ушибы, ссадины и перелом ноги, передали медицинской службе, уточнили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.