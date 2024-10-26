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Пьяный житель Магнитогорска выпал с четвертого этажа и повис на газовой трубе

Пьяный житель Магнитогорска выпал с четвертого этажа и повис на газовой трубе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о происшествии поступило в службу 03 от компании друзей, которые отмечали приближение выходных.

Изначально врачам передали информацию о том, что из застекленного балкона квартиры на четвертом этаже выпал мужчина.

«Долететь до земли не успел. Его нога попала между стеной дома и газовой трубой как раз над козырьком подъезда», — описали очевидцы.

Бригаде СМП потребовалась помощь спасателей. Те, прибыв к месту, отжали трубу, деблокировали ногу, помогли мужчине спуститься на козырек, а затем и вниз.

Пострадавшего, получившего в результате падения множественные ушибы, ссадины и перелом ноги, передали медицинской службе, уточнили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

несчастный случай