В доме многодетной семьи в Башкирии произошел пожар

В доме многодетной семьи в селе Зилаир одноимённого района произошел пожар, сообщает МЧС Башкирии.
Мансардный этаж жилого здания на площади 54 кв метра загорелся 25 октября.
В доме проживала семья из 9 человек, из которых пятеро дети: 17, 13, 7, 2 лет и 1 года.
Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неисправности электрооборудования. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
В момент возникновения пожара дома была мать и двое её малолетних детей, которые заметили горение. Они среагировали вовремя, так как сработал извещатель. Пострадавших нет.
К тушению привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
Дети с родителями размещены у родственников.