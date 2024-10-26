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В доме многодетной семьи в Башкирии произошел пожар

Жизнь родителей и детей спас пожарный извещатель.

В доме многодетной семьи в селе Зилаир одноимённого района произошел пожар, сообщает МЧС Башкирии.

Мансардный этаж жилого здания на площади 54 кв метра загорелся 25 октября.

В доме проживала семья из 9 человек, из которых пятеро дети: 17, 13, 7, 2 лет и 1 года.

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неисправности электрооборудования. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

В момент возникновения пожара дома была мать и двое её малолетних детей, которые заметили горение. Они среагировали вовремя, так как сработал извещатель. Пострадавших нет.

К тушению привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Дети с родителями размещены у родственников.

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