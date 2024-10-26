Завершено расследование дела о мошенничестве с землей на мысе Кунгасный во Владивостоке

Как мы писали ранее, по версии следствия в декабре 2018 года Бай Личен под предлогом эксплуатации гаража в 20 раз дешевле (за 1,8 миллиона рублей) приобрел земельный участок площадью более семи тысяч квадратных метров. Его рыночная стоимость — 36 миллионов рублей.