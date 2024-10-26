Олбани
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершено расследование дела о мошенничестве с землей на мысе Кунгасный во Владивостоке

Обвиняемые в мошенничестве с землей на мысе Кунгасный ознакомились с материалами дела.

Источник: Следственный комитет РФ

В Приморье следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с землей на мысе Кунгасный. Обвиняемые в преступлении директор ООО СЗ «Примстрой» Бай Личен и юрист Андрей Яцюк закончили знакомиться с материала уголовного дела.

Как мы писали ранее, по версии следствия в декабре 2018 года Бай Личен под предлогом эксплуатации гаража в 20 раз дешевле (за 1,8 миллиона рублей) приобрел земельный участок площадью более семи тысяч квадратных метров. Его рыночная стоимость — 36 миллионов рублей.

На земельном участке расположили гараж под снос, а на его месте по плану должны были воздвигнуть многоэтажный дом. В итоге площадь земли, которая фактически была продана, оценена в 94 раза больше площади «для гаража».

Воплотить преступный замысел в реальность помог Андрей Яцюк. В этой истории также замешан бывший директор департамента имущественных отношений Андрей Железный, который был объявлен в федеральный розыск.

СК