Завершено расследование дела о мошенничестве с землей на мысе Кунгасный во Владивостоке

В Приморье следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с землей на мысе Кунгасный. Обвиняемые в преступлении директор ООО СЗ «Примстрой» Бай Личен и юрист Андрей Яцюк закончили знакомиться с материала уголовного дела.
Как мы писали ранее, по версии следствия в декабре 2018 года Бай Личен под предлогом эксплуатации гаража в 20 раз дешевле (за 1,8 миллиона рублей) приобрел земельный участок площадью более семи тысяч квадратных метров. Его рыночная стоимость — 36 миллионов рублей.
На земельном участке расположили гараж под снос, а на его месте по плану должны были воздвигнуть многоэтажный дом. В итоге площадь земли, которая фактически была продана, оценена в 94 раза больше площади «для гаража».
Воплотить преступный замысел в реальность помог Андрей Яцюк. В этой истории также замешан бывший директор департамента имущественных отношений Андрей Железный, который был объявлен в федеральный розыск.