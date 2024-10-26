Заплакала от счастья на глазах у толпы: в Иркутске парень позвал любимую замуж необычным способом

— Сначала пригласил на каток меня, а позже позвал наших друзей. Потом выяснилось, что в тайне пригласил и моих родителей. Я была только за. И вот представьте: все катаются, весело, шумно, но в зале вдруг приглушают свет… Включается песня «Самая любимая» Челси, а на огромный экран выводят наши с Сашей фотографии! — рассказывает Юлия.