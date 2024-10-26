Заплакала от счастья на глазах у толпы: в Иркутске парень позвал любимую замуж необычным способом

— Я хочу тебя спросить, ты выйдешь за меня?
Услышать заветные слова от любимого прямо на катке 19-летняя Юлия Скажутина никак не ожидала. Ее жених, 22-летний Александр Дудельзон, опустился перед ней на одно колено, остановив на несколько мгновений массовое катание в ледовом дворце «Байкал». Все, кто стали свидетелями трогательной сцены, аплодировали молодым! И место это Александр выбрал не случайно…
Девушка ответила долгожданное «Да». Фото: личный архив героев публикации.
Познакомились они в сети два года назад. Переписывались, узнавали друг друга, а через 10 дней решили, что пора встретиться. Их первое свидание как раз было на этом же катке!
— Мы прекрасно провели вечер, но я Сашу воспринимала как друга, мне было приятно с ним общаться. Только вот он оказался настойчивым, придумывал необычные способы, чтобы завоевать мое сердце! — смеется в разговоре с КП-Иркутск Юлия.
На встречу Александр отправил ростовую куклу. Фото: личный архив героев публикации.
Например, на одну из следующих встреч вместо себя он отправил… друга, переодетого в ростовую куклу — джентльмена с бабочкой. Тот с загадочным видом передал Юле на улице записку: «Саша у нас! Следуй за мной!». Девушка, конечно, удивилась. А когда увидела Сашу, растаяла: на асфальте мелом было написано: «Ты мне нравишься, давай встречаться».
Юля согласилась стать девушкой Александра. Фото: личный архив героев публикации.
Выяснилось, что у них много общего. Оба любят спорт, играют в волейбол. Увлекаются творчеством: она поет и рисует, он играет на гитаре и пишет стихи. Сейчас Юлия работает менеджером по закупкам, а Александр — снабженцем.
Спустя два года отношений Александр решил сделать любимой предложение.
У Юлии и Александра много общего. Фото: личный архив героев публикации.
— Сначала пригласил на каток меня, а позже позвал наших друзей. Потом выяснилось, что в тайне пригласил и моих родителей. Я была только за. И вот представьте: все катаются, весело, шумно, но в зале вдруг приглушают свет… Включается песня «Самая любимая» Челси, а на огромный экран выводят наши с Сашей фотографии! — рассказывает Юлия.
Александр обнял ее, они досмотрели снимки, а после, под громкие аплодисменты, молодой человек достал кольцо.
-Дорогая Юля, я понимаю, что ты сейчас в шоке от происходящего. Здесь собрались все самые важные для тебя люди. Каждый миг, проведенный с тобой, наполняет мою жизнь счастьем и смыслом. Мои чувства к тебе становятся все сильнее…
Девушка ответила долгожданное «Да». Фото: личный архив героев публикации.
Юля на глазах у всех сказала заветное «Да», получила прекрасный букет роз и заплакала от счастья.
Дату регистрации, кстати, они уже назначили — 08.08.2025. Впереди приятные хлопоты — подготовка к торжеству и выбор, куда поехать в свадебное путешествие.
— У нас общие жизненные цели. Хотим родить детей и создать счастливую, крепкую семью!