Пожилую женщину ограбили у дверей дома в Хабаровске

Как выяснилось, мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи, в том числе квартирные. Он рассказал, что распивал спиртные напитки у знакомых в одной из соседних комнат. Когда алкоголь закончился, он направился домой, но по пути увидел пенсионерку и решил похитить у нее деньги, которые потратил в тот же день на застолье с приятелями.