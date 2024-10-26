Пожилую женщину ограбили у дверей дома в Хабаровске

В поселке Березовка сотрудники полиции задержали мужчину. Его подозревают в нападении на 75-летнюю местную жительницу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам пожилой женщины, она возвращалась домой из магазина, поставила сумку на пол, чтобы открыть замок своей комнаты в общежитии. В этот момент к ней подошел нетрезвый мужчина, отодвинул ее в сторону и начал обыскивать сумку.
«Несмотря на попытки пенсионерки сопротивляться и звать на помощь, мужчина успел похитить 20 тысяч рублей и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Женщина запомнила приметы налетчика и смогла подробно описать его внешность прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские задержали 36-летнего местного жителя.
Как выяснилось, мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи, в том числе квартирные. Он рассказал, что распивал спиртные напитки у знакомых в одной из соседних комнат. Когда алкоголь закончился, он направился домой, но по пути увидел пенсионерку и решил похитить у нее деньги, которые потратил в тот же день на застолье с приятелями.
Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Преступник помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.