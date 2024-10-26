В Коркино неизвестные подожгли несколько частных домов и автомобиль

О волне пожаров в городе нашему изданию сообщила одна из местных жительниц. По ее словам, горели по меньшей мере два дома в поселке РСУ, один дом на улице Островского и один в районе старого строительства. По другой информации, речь может идти о семи сгоревших домах, а также одном автомобиле.
Полиция тем временем сообщила о поджоге одного дома и автомобиля.
«Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело.