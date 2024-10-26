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В Коркино неизвестные подожгли несколько частных домов и автомобиль

В Коркино Челябинской области в ночь с 25 на 26 октября загорелось сразу несколько частных домов. Речь идет как минимум о четырех пожарах. Полиция возбудила уголовное дело по факту поджогов одного дома и автомобиля, передает корреспондент chel.aif.ru.

О волне пожаров в городе нашему изданию сообщила одна из местных жительниц. По ее словам, горели по меньшей мере два дома в поселке РСУ, один дом на улице Островского и один в районе старого строительства. По другой информации, речь может идти о семи сгоревших домах, а также одном автомобиле.

Полиция тем временем сообщила о поджоге одного дома и автомобиля.

«Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело.

пожары