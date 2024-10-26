Positive Technologies сообщили о баге позволяющем украсть аккаунт в Telegram

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. У Telegram существует дефект, позволяющий хакерам красть аккаунты, если им удастся получить доступ к ПК жертвы. В этом случае злоумышленнику достаточно скопировать себе директорию со всеми файлами Telegram Desktop и запустить сессию без перехвата СМС. Об этом рассказал ТАСС управляющий директор компании Positive Technologies Алексей Новиков.
«У Telegram есть баг: при запущенном desktop-приложении атакующий может папку (директорию на жестком диске с файлами Telegram — прим. ТАСС) скопировать себе на компьютер, запустить. И, если облачный пароль у атакованного пользователя не установлен, открывается вторая сессия без перехвата СМС, без ничего. Этим и пользуются нынешние хакеры — крадут Telegram Desktop», — сказал он.
По данным Новикова, в последние годы киберпреступники очень часто практикуют кражу Telegram вместе со взломом. «И мало того, что читают переписки [украв аккаунт], так иногда они еще и в активных сессиях остаются, то есть могут во всех чатах писать от имени владельца данного аккаунта Telegram», — пояснил он.