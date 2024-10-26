Positive Technologies сообщили о баге позволяющем украсть аккаунт в Telegram

По данным Новикова, в последние годы киберпреступники очень часто практикуют кражу Telegram вместе со взломом. «И мало того, что читают переписки [украв аккаунт], так иногда они еще и в активных сессиях остаются, то есть могут во всех чатах писать от имени владельца данного аккаунта Telegram», — пояснил он.