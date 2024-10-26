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«26-летний водитель выехал на встречную полосу». Мужчина погиб на месте жесткого ДТП DS 7 и Opel Vectra под Глубоким

Водитель погиб в жестком лобовом столкновении в Глубокском районе.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

В Глубокском районе один человек погиб, а два получили травмы в жестком лобовом столкновении. Подробности рассказал телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

Смертельное ДТП произошло под Глубоким около 20.00 часов в пятницу, 25 октября. На 50-м километре автотрассы Р-45 26-летний водитель кроссовера «ДС 7 Кроссбэк» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с «Опель Вектра». На месте погиб водитель «Опеля» 1985 года рождения, также госпитализированы его два пассажира 1987 и 2007 года рождения.