«26-летний водитель выехал на встречную полосу». Мужчина погиб на месте жесткого ДТП DS 7 и Opel Vectra под Глубоким

Смертельное ДТП произошло под Глубоким около 20.00 часов в пятницу, 25 октября. На 50-м километре автотрассы Р-45 26-летний водитель кроссовера «ДС 7 Кроссбэк» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с «Опель Вектра». На месте погиб водитель «Опеля» 1985 года рождения, также госпитализированы его два пассажира 1987 и 2007 года рождения.