«Перед исчезновением кто-то звонил»: в Иркутске более пяти дней разыскивают 20-летнего парня

Вышел из дома пять дней назад, а после перестал выходить на связь… Что стало с 20-летним парнем и куда он мог уйти? Эти вопросы остаются без ответа.
Обеспокоенная мама обратилась в полицию сегодня, 26 октября. Рассказала, что сын вышел из дома в деревне Грановщина Иркутского района 21 октября около 23:00. Никто из родственников не знает, куда он мог отправиться.
— Перед уходом ему кто-то позвонил. Но кто именно, не знаю, — рассказывает женщина.
Сейчас на его поиски отправились правоохранители, а также волонтеры из нескольких отрядов. Разыскивают молодого человека с бородой темно-русого цвета с рыжим оттенком. Из особых примет — родинка рядом со скулой.