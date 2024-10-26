На Комила Алламжонова совершено покушение

На бывшего начальника Департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова было совершено покушение. В ночь на 26 октября неизвестные несколько раз выстрелили в его автомобиль Range Rover, после чего скрылись с места происшествия. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по данному факту.