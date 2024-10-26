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На Комила Алламжонова совершено покушение

На бывшего начальника Департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова было совершено покушение. В ночь на 26 октября неизвестные несколько раз выстрелили в его автомобиль Range Rover, после чего скрылись с места происшествия. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Источник: Vaib.Uz

По заявлению Генпрокуратуры, инцидент произошел на улице Ифор в Кибрайском районе Ташкентской области.

«26 октября в 01:40 неизвестные лица несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия по автомобилю марки Range Rover под управлением гражданина С. С., после чего скрылись в неизвестном направлении», — говорится в официальном сообщении.

К счастью, в результате нападения никто не пострадал. Тем не менее, инцидент расценен как попытка умышленного убийства, и дело возбуждено по статье 97 Уголовного кодекса.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и задержания подозреваемых ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Прокуратура сформировала оперативно-следственную группу из квалифицированных сотрудников различных ведомств для проведения всестороннего расследования.