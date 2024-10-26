На Комила Алламжонова совершено покушение

По заявлению Генпрокуратуры, инцидент произошел на улице Ифор в Кибрайском районе Ташкентской области.
«26 октября в 01:40 неизвестные лица несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия по автомобилю марки Range Rover под управлением гражданина С. С., после чего скрылись в неизвестном направлении», — говорится в официальном сообщении.
К счастью, в результате нападения никто не пострадал. Тем не менее, инцидент расценен как попытка умышленного убийства, и дело возбуждено по статье 97 Уголовного кодекса.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и задержания подозреваемых ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Прокуратура сформировала оперативно-следственную группу из квалифицированных сотрудников различных ведомств для проведения всестороннего расследования.