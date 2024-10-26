Избиение инвалида во Владивостоке попало на видео

Запись распространили в социальных сетях. Утверждается, что инцидент произошёл во дворе дома № 69 по улице Тунгусской. Судя по дате и времени, выставленной на системе видеонаблюдения, нападение произошло 25 октября 2024 года в 16:39.
На записи видно, как прохожий подходит к человеку, сидящему в инвалидном кресле, тот в ужасе начинает отъезжать от него задним ходом, но агрессор догоняет инвалида, сбрасывает с коляски, наносит ему несколько ударов этой самой коляской, в том числе в область верхней части тела и головы, а затем несколько раз бьёт его предметом, похожим на стеклянную бутылку, которую в итоге он разбивает о голову недруга.
Также камера запечатлела, что мимо агрессора, избивающего инвалида, проехала машина, но присутствие как минимум одного очевидца дебошира не остановило. (Жильцы дома поясняют, что за рулём была девушка, которая не рискнула вступать в конфликт с неадекватным дебоширом, но незамедлительно вызвала полицию и скорую помощь).
Также жильцы утверждают, что избитый инвалид — жилец этого дома. Травмы, лишившие его возможности самостоятельно передвигаться, он получил в 2020 году во время отделочных работ на фасаде дома: он упал с большой высоты из-за лопнувшей страховочной системы.