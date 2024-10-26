Избиение инвалида во Владивостоке попало на видео

На записи видно, как прохожий подходит к человеку, сидящему в инвалидном кресле, тот в ужасе начинает отъезжать от него задним ходом, но агрессор догоняет инвалида, сбрасывает с коляски, наносит ему несколько ударов этой самой коляской, в том числе в область верхней части тела и головы, а затем несколько раз бьёт его предметом, похожим на стеклянную бутылку, которую в итоге он разбивает о голову недруга.