Пожар на ярмарке в Севастополе: что известно

Об этом сообщает МЧС по Севастополю.
«Сообщение о возгорании в районе Проспекта Победы поступило 25 октября в 22 часа 20 минут. К месту незамедлительно прибыли пожарные. Горели два торговых павильона — сырный и мясной. Площадь пожара составила 32 квадратных метра», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, менее часа потребовалось для ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении участвовали 14 специалистов и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.