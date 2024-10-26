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Пожар на ярмарке в Севастополе: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе потушили пожар на «Фермерской ярмарке» на проспекте Победы.

Об этом сообщает МЧС по Севастополю.

«Сообщение о возгорании в районе Проспекта Победы поступило 25 октября в 22 часа 20 минут. К месту незамедлительно прибыли пожарные. Горели два торговых павильона — сырный и мясной. Площадь пожара составила 32 квадратных метра», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, менее часа потребовалось для ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении участвовали 14 специалистов и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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