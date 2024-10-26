В Минусинске пенсионерка отдала мошенникам 6 млн за зубные протезы

После с ней связалась «сотрудница регистратуры», она попросила женщину установить приложение, якобы для создания медкарты. Пенсионерка ввела свои данные, после чего с ней связались из «Финуслуг». Там ей снова соврали о том, что на нее пытаются взять кредит.