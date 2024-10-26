Мужчина погиб, 4 человека спасены при пожаре в Нефтекамске в Башкирии

При пожаре в Нефтекамске погиб 38-летний мужчина, ещё 4 человек спасены, сообщает МЧС Башкирии.
В третьем часу ночи огонь начал быстро распространяться в квартире на 5 этаже многоквартирного дома на Комсомольском проспекте.
Приехавшие на место пожарные через сильно задымленные коридоры вывели четверых человек, ещё 12 человек эвакуированы.
Погибший мужчина обнаружен в ходе тушения у входной двери горящей квартиры.
Пожар потушен на площади 5 кв. метров.
«Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, предварительно пожар возник из-за неосторожности при курении», — говорится в сообщении.