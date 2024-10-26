В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета

«Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в субботу утром… Три человека погибли», — сообщается на сайте телеканала.
На данный момент причины столкновения не известны.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский телеканал 7NEWS.
«Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в субботу утром… Три человека погибли», — сообщается на сайте телеканала.
На данный момент причины столкновения не известны.