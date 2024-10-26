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В небе над Австралией столкнулись два легкомоторных самолета

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над районом Окдейл в пригороде австралийского Сиднея, по меньшей мере три человека погибли, передает австралийский телеканал 7NEWS.

Источник: 7 News

«Самолеты столкнулись в воздухе и потерпели крушение в субботу утром… Три человека погибли», — сообщается на сайте телеканала.

На данный момент причины столкновения не известны.

несчастный случай