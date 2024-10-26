16-летняя девушка перебегала дорогу и попала под машину в Братске

В Братске машина сбила 16-летнюю девушку, сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Авария произошла 25 октября 2024 в Центральном жилом районе города. По предварительной информации, водитель «Mazda MPV» ехал около дома № 13 по улице Крупской. Девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, именно тогда и попала под машину.
— В дорожно-транспортном происшествии пешеход получила травмы. Ее отвезли в больницу, сейчас устанавливают тяжесть телесных повреждений — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Также прокуратура Иркутской области заинтересовалась произошедшим, они поставили на контроль ход и результаты проверки. По итогам оснований примут меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в начала года в Иркутской области произошло более четыре тысяч пожаров.