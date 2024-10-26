В ДТП под Глубоким погибла целая семья

Об этом сообщает Следственный комитет.



«По данным следствия, вечером 25 октября 26-летний водитель автомобиля DS вблизи агрогородка Прозороки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Opel. В результате ДТП 39-летний водитель второй иномарки погиб на месте. Его 37-летняя супруга и 17-летняя дочь скончались в больнице», — говорится в сообщении.



«Водитель DS в тяжелом состоянии госпитализирован», — добавили там.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.