Об этом сообщает Следственный комитет.
«По данным следствия, вечером 25 октября 26-летний водитель автомобиля DS вблизи агрогородка Прозороки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Opel. В результате ДТП 39-летний водитель второй иномарки погиб на месте. Его 37-летняя супруга и 17-летняя дочь скончались в больнице», — говорится в сообщении.
«Водитель DS в тяжелом состоянии госпитализирован», — добавили там.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.
В ДТП под Глубоким погибла целая семья
В Глубокском районе Витебской области в лобовом столкновении погибла семья.
Об этом сообщает Следственный комитет.