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«Муж умер на месте, жена и их дочка — в больнице». СК расследует гибель семьи из трех человек в ДТП под Глубоким 25 октября

Семья из трех человек погибла в жестком лобовом ДТП в Глубокском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Глубокском районе в лобовом столкновении погибла семья. В Следственном комитете раскрыли подробности смертельной аварии.

Ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП под Глубоким, в результате которого один из водителей погиб на месте. Изначально в ГАИ Витебщины сообщали о том, что 25 октября на трассе столкнулись кроссовер DS 7 и Opel Vectra. Предварительной причиной аварии стало то, что 26-летний водитель кроссовера выехал на встречную полосу.

Как уточнили в Следственном комитете, авария произошла вблизи агрогородка Прозороки. На месте лобового столкновения погиб 39-летний водитель «Опеля». Пассажиры иномарки, 37-летняя жена мужчины и их 17-летняя дочь были госпитализированы, но вскоре от полученных травм обе скончались в больнице. Также в ДТП пострадал и второй водитель.

В Глубокском районе в лобовом столкновении погибла семья. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.

— Водитель DS в тяжелом состоянии госпитализирован, — прокомментировали в СК.

Известно, что Глубокский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).

Еще массовое ДТП с участием фуры произошло в Минске.

Тем временем в Минске проверяют систему фиксации проезда на красный сигнал светофора: «Можно выявлять бесправников и пьяных водителей».

Между тем новые электробусы закупили в Минске: «Намного комфортнее троллейбуса».