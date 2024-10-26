«Муж умер на месте, жена и их дочка — в больнице». СК расследует гибель семьи из трех человек в ДТП под Глубоким 25 октября

Ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП под Глубоким, в результате которого один из водителей погиб на месте. Изначально в ГАИ Витебщины сообщали о том, что 25 октября на трассе столкнулись кроссовер DS 7 и Opel Vectra. Предварительной причиной аварии стало то, что 26-летний водитель кроссовера выехал на встречную полосу.