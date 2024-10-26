«Муж умер на месте, жена и их дочка — в больнице». СК расследует гибель семьи из трех человек в ДТП под Глубоким 25 октября

В Глубокском районе в лобовом столкновении погибла семья. В Следственном комитете раскрыли подробности смертельной аварии.
Ранее «Комсомолка» сообщала о ДТП под Глубоким, в результате которого один из водителей погиб на месте. Изначально в ГАИ Витебщины сообщали о том, что 25 октября на трассе столкнулись кроссовер DS 7 и Opel Vectra. Предварительной причиной аварии стало то, что 26-летний водитель кроссовера выехал на встречную полосу.
Как уточнили в Следственном комитете, авария произошла вблизи агрогородка Прозороки. На месте лобового столкновения погиб 39-летний водитель «Опеля». Пассажиры иномарки, 37-летняя жена мужчины и их 17-летняя дочь были госпитализированы, но вскоре от полученных травм обе скончались в больнице. Также в ДТП пострадал и второй водитель.
В Глубокском районе в лобовом столкновении погибла семья. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.
— Водитель DS в тяжелом состоянии госпитализирован, — прокомментировали в СК.
Известно, что Глубокский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
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