Водителя предупредили за два часа до трагедии: 4 человека сгорели заживо в Атырауской области

После составления административного протокола полицейские напомнили водителю о необходимости соблюдать осторожность, особенно в ночное время. Тем не менее, всего через два часа после остановки, около 6:00 утра, на этой же трассе произошла смертельная авария: 38-летний водитель Daewoo Nexia потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом. В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и трое его пассажиров погибли на месте, а автомобиль охватило пламя.