Водителя предупредили за два часа до трагедии: 4 человека сгорели заживо в Атырауской области

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook*, 26 октября около 4:00 утра на трассе Атырау-Уральск сотрудники роты патрульной полиции при ДП Атырауской области остановили автомобиль Daewoo Nexia с российскими номерами. Причиной остановки стало нарушение водителем правил дорожного движения.
После составления административного протокола полицейские напомнили водителю о необходимости соблюдать осторожность, особенно в ночное время. Тем не менее, всего через два часа после остановки, около 6:00 утра, на этой же трассе произошла смертельная авария: 38-летний водитель Daewoo Nexia потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом. В результате ДТП водитель Daewoo Nexia и трое его пассажиров погибли на месте, а автомобиль охватило пламя.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплексное расследование для выяснения всех обстоятельств этой трагедии.
«Уважаемые участники дорожного движения! Дорога не прощает ошибок. Ради вашей и чужой безопасности избегайте дальних поездок ночью, а также не садитесь за руль в состоянии усталости. Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы уберечь себя и окружающих», — обратились в ДП Атырауской области.
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