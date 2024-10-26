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76-летний житель Приморья получил 9 лет колонии строгого режима за убийство

Преступление пенсионер совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве пожилой женщины в селе Шумный. Как сообщил Telegram-канал «Следком Приморья», следствие собрало достаточно доказательств для признания виновным 76-летнего местного жителя, который совершил убийство своей знакомой, подпадающее под часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Трагедия произошла 27 июня. Судом и следствием установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, в ходе ссоры с 73-летней подругой его супруги перешёл к насилию: сначала избил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом. От полученных ран сельчанка скончалась.

Суд назначил подсудимому наказание — девять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.