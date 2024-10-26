76-летний житель Приморья получил 9 лет колонии строгого режима за убийство

Трагедия произошла 27 июня. Судом и следствием установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, в ходе ссоры с 73-летней подругой его супруги перешёл к насилию: сначала избил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом. От полученных ран сельчанка скончалась.