76-летний житель Приморья получил 9 лет колонии строгого режима за убийство

В Приморье суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве пожилой женщины в селе Шумный. Как сообщил Telegram-канал «Следком Приморья», следствие собрало достаточно доказательств для признания виновным 76-летнего местного жителя, который совершил убийство своей знакомой, подпадающее под часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
Трагедия произошла 27 июня. Судом и следствием установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, в ходе ссоры с 73-летней подругой его супруги перешёл к насилию: сначала избил женщину, а затем нанёс несколько ударов ножом. От полученных ран сельчанка скончалась.
Суд назначил подсудимому наказание — девять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.