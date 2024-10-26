В Коркино решают вопрос об опеке над детьми убитой таксистки

Власти Коркинского муниципального округа решают вопрос об опеке над двумя сыновьями Елены Сарафановой (Манжосовой), жестоко убитой 23 октября. Об этом в своем телеграм-канале написала глава округа Наталья Лощинина.
«Сейчас главное, оказать всю поддержку родственникам погибшей. С семьей находимся в постоянном контакте, оказывается вся необходимая психологическая и материальная помощь, в том числе в организации похорон. Подключены органы социальной защиты населения администрации», — написала Лощинина.
Напомним, что сегодня в Коркино проходят похороны убитой. На церемонию приехал губернатор Алексей Текслер, перед этим он встретился с матерью и детьми Елены у них дома.
По словам главы Коркино, после похорон в городе будет организована встреча чиновников муниципалитета с местными жителями. О дате и времени будет сообщено дополнительно.