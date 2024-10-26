18-летние дропперы из Алматы забрали у пенсионеров шесть миллионов тенге

«Деньги у пенсионерок забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы. Дропперов полицейские задержали по горячим следам. По словам молодых людей, лёгкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя работа курьера, молодые люди согласились и по указанию кураторов прибыли в Кокшетау. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок. Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета. В настоящее время по всем трем фактам ведется досудебное расследование. Молодые люди задержаны и дают показания», — рассказали в полиции.