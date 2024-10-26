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Школьницу на вертолете отправили в больницу из-за аварии на трассе Иркутск-Чита

На 847 километре федеральной трассы столкнулись фура и внедорожник.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 847 километре федеральной трассы «Иркутск-Чита» случилось страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и внедорожника. Легковая машина перевернулась прямо с пассажирами внутри. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Забайкальского края.

Трое пассажиров смогли выбраться самостоятельно. Фото: МЧС Забайкальского края.

— Из авто не могла выбраться 14-летняя девочка, еще трое пассажира смогли покинуть машину собственными силами, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Девочку на вертолете доставили в больницу. Фото: МЧС Забайкальского края.

Спасатели города Хилок Забайкальского края помогли школьнице, для этого отключили аккумулятор и, отвлекая разговорами, достали девочку. Все это время она находилась в сознании, однако получила травмы. Сейчас ее на вертолете доставили в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летнюю девушку сбили на дороге в Братске. Известно, что она переходила проезжую часть в неположенном месте. Сейчас правоохранители начали проверку, прокуратура проконтролирует ход расследования.