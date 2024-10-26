Школьницу на вертолете отправили в больницу из-за аварии на трассе Иркутск-Чита

На 847 километре федеральной трассы «Иркутск-Чита» случилось страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и внедорожника. Легковая машина перевернулась прямо с пассажирами внутри. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Забайкальского края.
Трое пассажиров смогли выбраться самостоятельно. Фото: МЧС Забайкальского края.
— Из авто не могла выбраться 14-летняя девочка, еще трое пассажира смогли покинуть машину собственными силами, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Девочку на вертолете доставили в больницу. Фото: МЧС Забайкальского края.
Спасатели города Хилок Забайкальского края помогли школьнице, для этого отключили аккумулятор и, отвлекая разговорами, достали девочку. Все это время она находилась в сознании, однако получила травмы. Сейчас ее на вертолете доставили в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летнюю девушку сбили на дороге в Братске. Известно, что она переходила проезжую часть в неположенном месте. Сейчас правоохранители начали проверку, прокуратура проконтролирует ход расследования.