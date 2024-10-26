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В Липецкой области создали штаб после побега заключенных

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Группа центрального аппарата ФСИН направлена в Липецкую область после побега 6 заключенных, сформирован штаб по розыску беглецов, сообщает пресс-бюро ведомства.

Источник: © РИА Новости

«По факту побега осужденных из ИК-2 УФСИН России по Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В ведомстве сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию осужденных. Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.